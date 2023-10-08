Marko Livaja, Hırvatistan Milli Takımı'na veda etti Hajduk Split'te forma giyen Marko Livaja, Hırvatistan Milli Takımı'nı bıraktığını duyurdu.

AA

Hırvatistan Milli Futbol Takımı oyuncularından 30 yaşındaki Marko Livaja, milli formaya veda ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Livaja, şu ifadeleri kullandı:

Uzun süre düşündükten sonra milli takımdan ayrılamaya karar verdim. Bu kararımı ilk olarak Hırvatistan Futbol Federasyonuna bildirdim. Bu zamana kadarki takım başarıları ve çalışmaları için minnettarım.

Aday kadroda yer alıyordu

Hajduk Split'te forma giyen Livaja, teknik direktör Zlatko Dalic'in UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Türkiye ve Galler ile oynayacakları karşılaşmanın aday kadrosunda da yer alıyordu.

Hırvatistan adına 30 karşılaşmada forma giyen Livaja, 4 gol atmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)