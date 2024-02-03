Masuaku'dan, Afrika Kupası'nda nefis gol

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Afrika Uluslar Kupası'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gine'yi 3-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin golleri 27. dakikada Mbemba, 65. dakikada Wissa ve 82. dakikada Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Masuaku'dan geldi.
Masuaku'nun nefis golü
Masuaku'nun sol kanattan attığı serbest vuruş golü, alkış aldı. Masuaku'nun şutunda Gine kalecisi çaresiz kaldı ve topu ağlarında gördü.
Gine'nin tek golünü ise 20. dakikada penaltıdan Bayo kaydetti.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin yarı finaldeki rakibi, Mali - Fildişi Sahili maçının galibi olacak.
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