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Mbappe aday kadrodan çıkarıldı
Kylian Mbappe, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Ukrayna ve Finlandiya ile karşılaşacak Fransa Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.
- Haber Merkezi
- 03.09.2021 - 16:10
Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Mbappe, Bosna-Hersek ile oynanan mücadelede baldırından sakatlandı.
Sağlık ekibinin yaptığı tetkiklerin neticesinde Mbappe'nin, Ukrayna ve Finlandiya karşılaşmalarında oynayamayacağı kararı verildi.
KADRODAN ÇIKARILDI
Kadrodan çıkarılan Mbappe'nin yerine kadroya yeni futbolcu dahil edilmedi.