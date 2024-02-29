Mehmet Büyükekşi: Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024 öncesinde iddialı konuştu. Turnuvada final hedeflediklerini söyleyen Büyükekşi, "EURO 2032'de ise Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz" dedi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, sponsorluk basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında EURO 2024 hedefleri hakkında konuşan Büyükekşi, şu sözleri sarf etti:

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na tarihte ilk kez grup lideri olarak katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takım, hepimizin göğsünü kabarttı.



Avrupa'nın en genç ve başarılı milli takımlarının başında gelen A Milli Futbol Takımımız'ın bu yaz Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacağına inancımız tamdır.

"En büyük desteği gurbetçi vatandaşlarımız verecek"

Avrupa'da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızın da büyük desteğini alarak Almanya'da maçlarımızı ev sahibi gibi oynayacağız.



Almanya'yı Almanya'da yendiğimiz hazırlık maçında da tribünlerde bizim taraftarlarımızın çoğunlukta olduğunu ve milli takımımıza nasıl büyük bir destek verildiğini hatırlatmak isterim.

"Hedefimiz Avrupa Şampiyonluğu"

Bir hatırlatma daha yapmak isterim. Biliyorsunuz dünyanın en büyük 3 spor organizasyonundan birisi de Avrupa Şampiyonası. Olimpiyat Oyunları ve Dünya Kupası'ndan sonra dünyanın en büyük üçüncü spor organizasyonu olan Avrupa Şampiyonası'na EURO 2032'e, İtalya ile birlikte ev sahipliği yapacağız.

Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ile önce EURO 2024'te final turlarını görmeyi; sonra da İtalya ile birlikte ev sahipliği yapacağımız EURO 2032'de de Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyoruz.

"En büyük sorunumuz bilet"