Mehmet Büyükekşi: Çok mutlu ve gururluyuz A Milli Takımı'nın Hırvatistan galibiyetinin ardından, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu.

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ensonhaber.com

EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında A Milli Takım, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, maçın ardından açıklama yaptı.

"Gerçekten çok mutlu ve gururluyuz"

Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Öncelikle teknik ekibe, futbolculara çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız aradı, futbolcularımızla, kaptanla konuştu. Mutluyuz, sevinçli ve heyecanlıyız. İtalya ile birlikte 2032'yi düzenleme yetkisi aldık. İnşallah bu galibiyetle birlikte Letonya galibiyetini alırsak, bir haftada iki tane Avrupa Şampiyonası garanti olacak. Gerçekten çok mutlu ve gururluyuz. İçeride bir bayram havası var. Soyunma odasında bütün futbolcularımız çok mutlu. Birbirleriyle sarmaş dolaşlar."

Mehmet Büyükekşi, "Avrupa'dan gelen, Türkiye'den gelen seyircilerimiz vardı, hepsine teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye daha büyük mutluluklar yaşatmamamız lazım. Bunların sayısını arttırmamız ve sürdürmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

"Montella, takımı bir orkestra şefi gibi yönetti"

Mehmet Büyükekşi ayrıca şöyle dedi:

"Takımımız birinci devre çok güzel oynadı. En az 3 tane daha gol olabilirdi. Ama önemli olan kazanmaktı. Montella ile sarıldık. Cumhurbaşkanımız ile konuştu. Onu da tebrik ediyor. Hocamızla ilgili kritikler yapıldı ama hocamız güvenimizi boşa çıkarmadı. Takımı bir orkestra şefi gibi yönetti. Her anı yaşadı. Biz de tribünden kendisini alkışladık."

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Son bir mesajınız var mı?" sorusunu "En büyük Türkiye!" diye yanıtladı.