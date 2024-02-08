Mehmet Büyükekşi: Hedefimiz grup lideri olmak ve A Ligi'ne yükselmek A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi’nde 4. Grup’ta yer alırken rakipleri ise Galler, İzlanda ve Karadağ oldu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kuranın ardından "Hedefimiz grup lideri olmak ve A Ligi'ne yükselmek" ifadelerini kullandı.

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A Milli Futbol Takımı’nın B Ligi'nde mücadele edeceği 2024/25 UEFA Uluslar Ligi kuraları, bugün Fransa'nın başkenti Paris'te çekildi.

Kura çekiminde Türkiye’yi, Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Onursal Başkan Şenes Erzik, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Taner Senseven, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ve Milli Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar'dan oluşan heyet temsil etti.

Ay-yıldızlılar, 4. Grup’ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.

"Ceferin ve Infantino ile görüşmemiz oldu"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Uluslar Ligi'ndeki kura çekiminin ardından TRT Spor'a konuştu.

Büyükekşi, sözlerine şöyle başladı:

Bugün gerçekten uzun bir gündü. Özellikle UEFA'nın genel kurulunu yaptık önce. Orada bir takım statü değişiklikleri vardı. En önemli konu, Ceferin'in bir dönem daha uzatma önerisiydi. Büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Avrupa Kulüpler Birliği'nin temsilcileri seçildi. Daha sonra Ceferin ve Infantino ile görüşmemiz oldu. Infantino ile güzel bir görüşme yaptık. Projelerimizle ilgili görüştük. Ondan destek istedik, inşallah güzel olacak.

"Hedefimiz grup lideri olmak ve A Ligi'ne yükselmek"

Mehmet Büyükekşi, Uluslar Ligi'ndeki Galler, İzlanda ve Karadağ eşleşmeleri için, şu ifadeleri kullandı:

Güzel bir kura çektik. Galler'i biliyorsunuz Samsun'da yendik, deplasmanda berabere kaldık. İzlanda geçmişte ters gelen bir takım ama şu anda Avrupa'nın en genç oyuncularından oluşan bir takımımız var. Hocamız ve oyunculara güveniyoruz. Karadağ da tanıdık bir takım. Hedefimiz grup lideri olmak ve A Ligi'ne yükselmek.

"Ülkeye moral vermek istiyoruz"

TFF Başkanı Büyükekşi, Milli Takım ile ilgili, şunları dedi:

Milli Takım son dönemde son derece başarılı. Son dönemde genç oyuncularımız geliyor; Arda, Kenan, Semih gibi. Gelecek adına gençlerimize, milli takıma ve hocamıza güveniyoruz. Hedefimize ulaşmak için elimizden geleni desteği verip başarılar yaşatmak istiyoruz ve ülkeye moral vermek istiyoruz.

"Güzel bir turnuva gerçekleştiririz diye umuyorum"

Mehmet Büyükekşi, Almanya'daki Avrupa Şampiyonası için, şu değerlendirmeyi yaptı: