Mehmet Büyükekşi'den Kuntz'un geleceğine dair açıklama TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımının Galler'i 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarda, Stefan Kuntz'un milli takımdaki geleceğine de değindi.

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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nde Galler'i konuk etti.

2-0 kazandığımız maç sonrası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalar yaptı.

"Avrupa Şampiyonası yolunda emin adımlarla ilerliyoruz"

Mehmet Büyükekşi şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Şampiyonası yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Şanssız başladık, 2 golümüz sayılmadı, penaltı kaçırdık ama sonu güzeldi. İnşallah bundan sonra da Avrupa Şampiyonası'na gitmek için emin adımlarla ilerleyeceğiz."

"Kuntz için, seçimden sonra yeni yönetim kurulumuzla karar vereceğiz"

Öte yandan Mehmet Büyükekşi, Stefan Kuntz'un geleceğiyle ilgili de konuştu.

Büyükekşi, "Kuntz ile alakalı 2 maçtan sonra karar vereceğiz demiştim. Bu iki maçı güzel atlattık. Seçimden sonra yeni yönetim kurulumuzla karar vereceğiz. Kuntz'a ve teknik ekibe teşekkür ediyorum." dedi.

