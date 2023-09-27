Mehmet Büyükekşi'den yabancı hoca çıkışı: Ayrım yapmayın A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella için imza töreni düzenlendi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de imza töreninde bazı açıklamalar yaparken, yerli hoca-yabancı hoca ayrımına da karşı çıktı.

ensonhaber.com

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Vincenzo Montella'nın imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor döneminde iyi bir performans gösteren İtalyan teknik adamı öven Büyükekşi sözlerine şöyle devam etti:

Montella'nın aynı istikrarını A Milli Takım için göstermesini diliyoruz. Bu görev son derece saygın, anlamlı ve önemli bir görev. Bugüne kadar milli takımımızda görev yapmış tüm teknik adamlarımızı saygıyla anıyorum. Çünkü, milli takım hepimiz için çok önemli. Bayrağımızı gururla temsil eden bir takım. Çok değerli hocalarla çalışıldı, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

"Gurur duyulmasını istiyoruz"

Avrupa'nın en genç milli takımı olan milli takımımızı önümüzdeki ilk hedefi Almanya'da yapılacak EURO 2024'e katılabilmek. Hedefimiz bununla sınırlı değil. Biliyorsun önümüzde 3 tane çok önemli maçımız var. Bu maçlardan gerekli puanları alıp Avrupa'da en çok Türk'ün yaşadığı, Almanya'da milli takımımızın olmasını istiyoruz. Gurbetçi vatandaşlarımızın milli takımımıza nasıl bir hasret duyduğunu hepimiz biliyoruz. Orada alacağımız başarılardan onların gurur duymasını istiyoruz.

"Montella ile 3 yıl anlaştık

A Milli Takımımızın Avrupa'nın her yerinden ve Türkiye'den gidecek vatandaşlarımızın çok büyük destek olacağını biliyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek için elimizden geleni yapacağız. Sayın Montella ile 3 yıllık bir anlaşma yaptık. Montella ile birlikte Milli Takımımız'ın ülkemize çok büyük sevinçler yaşatmasını diliyorum.

"Montella, İstanbul'da kalacak"

Türk Milli Takımı'nda görev yapan hocalarımız kendi ülkesinde kalmış. Milli maçlardan milli maçlara gelmiş gitmiş. Hocamızla anlaşmamız, İstanbul'da ikamet etmesi. Burada kalacağı için sadece İstanbul ve Trabzon'daki maçlar izlenmeyecek. Anadolu'daki tüm takımların maçlarını izleyecek. İlk adımını atıyor. Cumartesi günü Konya'ya gidiyor, pazar günü Konyaspor - Beşiktaş maçını seyredecek. Pazartesi günü Kayserispor - Başakşehir maçını izleyecek. Bu bir seferlik değil, bundan sonra gerekirse Anadolu'daki tüm takımların, sadece Süper Lig değil 1. Lig'de dahil, Türk futbolunun geleceğe yönelik parlayan yıldızlarını da izleyecek. Ümit Milli Takım da hocamızın kontrolünde olacak. Havuzumuzu genişletmek istiyoruz. Bu genişleyen havuzdan oyuncu seçimi olacak. Bütün maçları giderek izleyecek, TV'den izlemeyecek. Kendi ajandasını kendi belirleyecek. İçimizden biri olarak bu görevi yerine getirecek.

"Kuntz oyuncuları hedef haline getirdi"

Kuntz ile yapılan sözleşme, bizim yönetimimiz tarafından yapılmamıştı. Biz de istikrar olması adına Kuntz ile devam ettik. Özellikle Faroe Adaları maçı sonrası büyük bir tepki vardı hatırlarsanız. Ermenistan maçı berabere bittiğinde ben yine aynı şekilde hocamızla devam edeceğimiz yönünde söyledim. Orada Kuntz suçlu dendi, ben hayır, öyle bir şey yok, herkesin payı var dedim. Japonya maçı öncesi yine aynı şeyi söyledim. Bu maç, bir hazırlık maçı, hocamız yeni ve oynatmadığı oyuncuları oynatacak, sonuçtan bağımsız hocayla devam edeceğiz dedik. Maçtan sonra hocamızın futbolcuları kamuoyu önüne atacak şekilde suçlayıcı ifadeleri, bana kimse sahip çıkmıyor sözleri çok şanssızdı. Biz şunu gördük, hocamızın yaptığı açıklama futbolcular ve teknik heyet arasında sıkıntı yaratacağını gördük. Önümüzde 3 tane kritik maç var. Bir takımın başarılı olması, aile olması gerektir. Ailenin parçaları yönetim, teknik heyet ve futbolculardır. Aslında en önemli iki ekip futbolcular ve teknik heyet. O yüzden böyle bir ayrılık planladık. Aslında öncesinde biz sahip çıktık ve devam ettik. Bu kararı alırken Türk hocaların yetersizliği diye bir şey söz konusu değil.

"Yerli hoca yabancı hoca farketmez"