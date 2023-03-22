Mehmet Can Aydın: Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na katılmak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna ilk kez davet edilen Schalke 04'lü oyuncu Mehmet Can Aydın, hedeflerinin Avrupa Şampiyonası'na katılmak olduğunu söyledi.

AA

Mehmet Can Aydın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak milli takımın, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Burada olduğum için çok mutluyum"

Çok heyecanlı olduğunu belirten Mehmet Can, şu ifadeleri kullandı:

"Burada olduğum için çok mutluyum. Ben ve ailem gurur duyduk. Önce Allah'a hamdediyoruz. Stefan Kuntz Hocam ve Hamit Altıntop ağabeyime çok minnettarım. Kuntz Hocamız benimle çok ilgilendi, ona saygım sonsuz."

"Kuntz ile çalışmak, tabii ki bana yardım ediyor"

Milli futbolcu, Alman teknik adam Stefan Kuntz ile çalışmasıyla ilgili bir soruya ise, şu şekilde cevap verdi:

"Kuntz ile çalışmak, tabii ki bana yardım ediyor, Almanya'dan geliyor. Çok konuştuk, benimle çok ilgilendi. Ondan Allah razı olsun. Buraya gelmemde büyük bir rol oynadı."

"Almanya'ya da çok teşekkür ediyorum"

"Küçükken hayalim hep Türkiye için oynamaktı. Burada olmaktan çok mutluyum." diyen 21 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti:

"Almanya'ya da çok teşekkür ediyorum. Almanya'da 6-7 sene oynadım. Orada çok şey öğrendim ama hayalim hep Türkiye için oynamaktı. Schalke'de Kenan (Karaman) ağabeyim var, Allah razı olsun. Onunla çok konuştum, 'kalbini dinle' dedi. O da benim için çok sevindi. Küçükken Mesut ve Hamit ağabeyimi örnek alıyordum. Schalke'de oynamak çok güzel, Türkleri çok seviyorlar."

"Çok farklı pozisyonlarda oynayabiliyorum"

Milli futbolcu, "Kendini hangi mevkide rahat hissediyorsun?" sorusuna ise, şu yanıtı verdi:

"Çok farklı pozisyonlarda oynayabiliyorum. Sağ bek ve orta sahada oynuyorum. Sonuçta hocamız karar verecek. Ben elimden geleni vereceğim. Benim için pozisyon önemli değil."

"Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na katılmak"

Ermenistan ve Hırvatistan ile oynanacak karşılaşmaları da değerlendiren genç oyuncu, şunları söyledi: