Mehmet Kasapoğlu: Millilerimiz bizi gururla temsil edecek

A Milli Futbol Takımı’nın Azerbaycan ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Millilerimiz bizi gururla temsil edecekler, ona inanıyoruz." dedi

A Milli Futbol Takımı’mız Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Azerbaycan ile hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geldi.

Türkiye maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı Rövneg Abdullayev mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

“MİLLİLERİMİZ BİZİ GURURLA TEMSİL EDECEK”

Kasapoğlu Azerbaycan ile Türkiye’nin kardeşliğinin sonsuza dek süreceğini vurgulayarak, “Hamdolsun güzel bir atmosfer var, hava var, inanç var. İnşallah şampiyonada millilerimiz bizi gururla temsil edecekler, ona inanıyoruz.” dedi.

Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, maçı protokolde beraber izledikleri Azerbaycan Federasyon Başkanı Rövnak Abdullayev’e ve tüm sporcularla teknik heyete teşekkür etti.

“MİLLİLERİMİZ ŞAMPİYONLUĞA DOĞRU GİDECEK”

Maçın memleketi Alanya’da oynanmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün gerçekten iyi bir hazırlık maçı oldu. Azerbaycan Milli Takımı’nı da çok iyi gördük. Mücadele eden bir takım. Milli Takımımız da inşallah Avrupa Şampiyonası’nda önce gruplardan çıkıp sonra şampiyonluğa doğru gidecek. Şenol hocamızın liderliğinde takımımıza güveniyoruz. Bugün iyi bir hazırlık maçımız oldu. Takımımızda formda, iyi mücadele etti. Sonuçta bir millet iki devlete yakışır bir hazırlık maçı oldu. Ayrıca bazı maçlarımızı da Azerbaycan’da oynayacağız. Kardeş takım Azerbaycan’ın da milli takımımıza uğurlu geleceğine inanıyoruz. Bugün az sayıda seyirci vardı. Alanyalı seyircilere özellikle teşekkür ediyorum. Hem Türkiye hem de Azerbaycan lehine tezahürat yaptılar" diye konuştu.

“TÜRKİYE AZERBAYCANLI TARAFTARLARI SEVİNDİRECEK”

Milli takımımıza turnuvada başarılar dileyen Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı Rövneg Abdullayev, "İnanıyorum ki Roma’dan galip gelecekler. Azerbaycan’da biz taraftarlarla Türkiye’nin zaferlerini seyredeceğiz ve zaferler diliyorum. İnanıyorum ki Bakü stadında Türkiye şanslı bir çıkış yakalayacak ve biz Azerbaycanlı taraftarları sevindirecek" açıklamasında bulundu.

“İYİ BİR MÜCADELE OLDU”

Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarına Antalya’da devam ettiklerini hatırlatan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, ilk hazırlık maçını misafirperverliği ile andıkları Alanya’da yaptıklarını belirterek, "Güzel bir maç oldu, iyi bir mücadele oldu. Her zaman bakanımızın dediği gibi iki devlet tek millet sloganıyla taraftarlar maç boyu desteklediler. İnşallah Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda ilk maçımız Azerbaycan ile oynadık. Çünkü iki önemli Galler ve İsviçre maçımızı Bakü’de oynayacağız. Bu bir başlangıçtır. İnşallah başarılarımız devam edecek ve grubumuzdan da çıkıp yolumuza devam edeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Sayın Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımızla yolumuza devam ediyoruz." İfadelerinde bulundu.