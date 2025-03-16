Merih Demiral, Bolu’daki 'Bozkurt' heykelini ziyaret etti

İHA

Türkiye A Milli Futbol takımı, 2 Temmuz’da, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda karşılaştığı Avusturya’yı 2-1 mağlup etti.

Mücadelede iki gol atarak galibiyeti getiren ve maçın yıldızı olan Merih Demiral, gol sonrası "Bozkurt" işareti ile tribünleri selamladı.

Siyasi sembol kullandığı gerekçesiyle Merih Demiral’a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ise milli futbolcuya destek için Merih Demiral’ın ‘Bozkurt’ heykelini Bolu’ya diktirdi.

HEYKELİNİ GÖRMEYE GELDİ

Milli futbolcu Merih Demiral, Bolu’da dikilen heykelini ziyaret etti.

Ziyaret öncesi Demiral’ın geleceğini duyan çocuklar saatler öncesinden heykelin başında nöbet tuttu.

Demiral’ın gelmesiyle birlikte imza sırasına giren çocuklar heykel önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

"ÇOK MUTLUYUM, GURURLUYUM"

Heykelinin önünde açıklamalarda bulunan Demiral, şunları dedi:

Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum, gururluyum. Bozkurt sembolü Türk milleti için çok önemli bir sembol. Bu heykel sadece benim özelimde değil her Türk evladı için çok gurur duyulacak bir anıt. Burada başkanımız çok önemli bir işe imza attı bence. Burada olduğum için çok mutluyum, gururluyum. Belediye başkanına çok teşekkür ediyorum.

"ONLARIN ZORUNA GİTTİ HERALDE"

Ayrıca Karaçayır Spor Kompleksi’nde altyapıda oynayan minik sporcuların merak ettiği soruları yanıtladı.

Bir çocuğun, ‘Bozkurt işareti yaptığın için UEFA sana neden ceza verdi?’ sorusuna cevap veren A Milli Futbolcu Merih Demiral, şu şekilde konuştu: