DHA

A Milli Futbol Takımı, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında yer alan Kenan Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Meksika’ya 1-0 mağlup oldu.

Milli futbolcu Merih Demiral, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ"

ABD kampına dair değerlendirmelerde bulunan Merih Demiral, şu ifadeleri kullandı:

Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Çok iyi bir şekilde ayrılıyoruz. Herkes mutlu. Sezonu sakatlıksız bitirdik. Önümüze bakacağız.

"MEKSİKALILAR BİRAZ GERGİNDİ"

Maçta yaşanan gerginliklerden bahseden 27 yaşındaki milli futbolcu, şu sözleri kullandı:

Meksikalılar biraz gergindi, bizi gerdiler. Milli formayla sahaya çıktığınızda hazırlık veya resmi maç fark etmiyor. Her zaman en iyi mücadelemizi vermeye çalışıyoruz. Onlar gerindi biz de onlara karşılık verdik. Bizim için iyi bir tecrübe oldu.

"ÇOK İYİ TECRÜBE EDİNDİK"

ABD ve Meksika maçlarının kendileri için çok önemli bir tecrübe olduğunu söyleyen Merih, şu şekilde konuştu:

Mental açıdan zordu ama milli takıma gelen herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. O açıdan şanslıyız. Birlikte olduğumuz için de çok mutluyduk. Antrenman ve maçlarda çok iyi tecrübe edindik. İlk defa Meksika’ya karşı oynadık, ilk defa Amerika’ya geldik. İyi şekilde bitirdiğimizi düşünüyorum. Çok iyi bir tecrübe oldu. Yeni sezonda da en iyi şekilde başlangıç yaparız.

"AZİZ HOCA GERÇEKTEN ÇOK DEĞERLİ BİR İNSAN"

Nobel Kimya Ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'a gerçekleştirdikleri ziyaretin sorulması üzerine Merih Demiral, şu sözleri sarf etti:

Aziz Hoca gerçekten çok değerli bir insan. Onu gördüğümüz için çok mutlu olduk. Konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor. O kadar değerli bir bilim insanı bizim için. Görüştük, konuştuk. Bugün maçtan önce de geldi ve bize başarılar diledi. Böyle insanları görmek değerli. Bize ilham kaynağı olan insanlar bunlar. Onu tanıdığımız için çok mutluyuz. Aziz Sancar Vakfı’na takım olarak gerekli katkımızı yapacağız. Çok değerli bir adam, bilim insanı. Hem Türkçülüğü hem de milletini seven ve sayan çok değerli bir bilim insanı. Vakfından da çok etkilendik. Ülkesine sadık ve çok milliyetçi bir insan. Öyle bir poz vermek kendi istedi.

"ÇOK GÜZEL BİR ORTAM VAR"

27 yaşındaki savunmacı, sözlerini şu ifadelerle noktaladı: