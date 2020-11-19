Merih Demiral: Bundan sonra sahaya karakter koyacağız

Macaristan'a 2-0 yenilerek Uluslar Ligi'nde küme düşen A Milli Takımımızda 22 yaşındaki defans oyuncusu Merih Demiral, öz eleştiri yaptı.

Uluslar Ligi son maçında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelen A Milli Takımımız, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

Millilerin, UEFA Uluslar C Ligi'ne düştüğü maçın ardından Merih Demiral açıklamalarda bulundu.

"GERÇEKTEN ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Bu başarısızlığın bir ders olduğunu söyleyen Merih, "İstediğimiz gibi gitmedi. Gerçekten çok üzgünüz. Böyle bitmemesi lazımdı, öz eleştiri yapmalıyız. Bu takım Türk halkına çok sevinç yaşattı, yine yaşatacak inşallah. Gerektiği gibi oynayacağız ve karakter ortaya koyacağız. Bundan ders alacağız." ifadelerini kullandı.