Merih Demiral: Gayet formda olduğumu düşünüyorum

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta 26 Mart tarihinde Avusturya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Başkent Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda oynanacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Giovanni Baccini ve Davide Imperiale yapacak.

Bu müsabaka öncesinde kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de devam eden Merih Demiral, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Sakatlığımı atlattım ve oynamaya da başladım"

Sakatlığını atlattığını söyleyen Merih, şu ifadeleri kullandı:

Macaristan maçında skor olarak yenildik ama oyun olarak iyiydik. Her şey yolunda, hocamız da bizimle yakından ilgileniyor. İnşallah yarın kazanarak bitiririz kampı. Sakatlık dönemimde milli takımdan uzak kaldım. Her oyuncu oynamak ister tabii ki. Şu anda sakatlığımı atlattım ve oynamaya da başladım, o yüzden çok mutluyum.

"Gayet formda olduğumu düşünüyorum"

Formda olduğunu belirten savunma oyuncusu, şunları dedi:

Şu an gayet formda olduğumu düşünüyorum. Sakatlık yaşadığım dönem benim için çok zordu ama son 1 ayda tüm maçlarda oynadım. Şu anda daha tecrübeliyim, çok profesyonel yaşamaya çalışıyorum ve dikkat ediyorum. Yeni imajım hakkında da şu an böyle iyi gözüktüğümü düşünüyorum. Umarım siz de aynı şeyi düşünüyorsunuzdur.