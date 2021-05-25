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    Merih Demiral: İtalya'da Burak ağabeyden bahsediyorlar

    Merih Demiral: İtalya'da Burak ağabeyden bahsediyorlar

    Milli futbolcumuz Merih Demiral, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, "Burak Yılmaz ağabeyden bahsediyorlar. Ben de Burak ağabeyin gollerini gösteriyoru." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2021 - 09:32
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 10:50
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    Milli Takımımızın savunmasındaki en önemli isimlerden biri olan Merih Demiral, EURO 2020 hazırlıklarına katılmak için Türkiye'ye geldi. Juventus'ta kariyerini sürdüren savunmacı, havalimanı çıkışında basın mensuplarına konuştu.

    Demiral açıklamalarında, “Ronaldo ve Dybala'ya oynamak büyük bir tecrübe. Chiellini ve Bonucci antrenmanlardan sonra benimle özel olarak ilgileniyor.

    Merih Demiral: İtalya da Burak ağabeyden bahsediyorlar #1

    "BURAK AĞABEYİN GOLLERİNİ GÖSTERİYORUM ÇEKİNİYORLAR"

    Burak Yılmaz ağabeyden bahsediyorlar. Ben de Burak ağabeyin gollerini gösteriyorum. Onlar da çekiniyor bizden biraz.

    Çok güzel bir milli takımımız var. Güzel başarılar yakaladık. İnşallah daha güzel başarıları yaşayacağız. Hepimiz bu anı bekliyoruz. İnşallah güzel bir turnuva geçiririz." ifadelerini kullandı.

    Merih Demiral: İtalya da Burak ağabeyden bahsediyorlar #2

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