Merih Demiral, "Ronaldo her gün Türkçe öğrenmek istiyor. Dybala ve diğer takım arkadaşlarım da öyle. Onlar da bana İspanyolca öğretiyor. Güzel duygular" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu Merih Demiral, Gine maçı öncesi özel açıklamalarda bulundu.

Demiral Avrupa Şampiyonası’yla ilgili, "Biz baskıyı seven oyuncularız, en iyi liglerde, en iyi takımlarda oynuyoruz. Bizim için baskı daha iyi. Aramızda tatlı rekabet var. Bizim takımda herkes birbiri için oynuyor. EURO 2020'de güzel başarılar elde edeceğiz" dedi.

İtalya maçının kendisi için büyük anlam ifade ettiğini söyleyen Demiral, "Elimden geleni yapmaya çalışacağım. İtalya'ya karşı İtalya'da oynamak özel olacak. Soyunma odasında şakalaşıyoruz. Bonucci, Chiellini bana takılıyor, ben de onlara takıldım tabii.





“BUFFON ŞENOL HOCA’YA FORMASINI GÖNDERDİ”

Chiellini bana, 'Yılmaz nasıl?' diyor. Soy isim ile söylüyorlar. İzliyorlar bizi. Güzel anılar var. Bizim futbolcularımızı biliyorlar. Tatlı rekabet olması güzel. Buffon ile çok yakınız. Şenol Hoca’ya da formasını gönderdi. Çok özel, çok mütevazi bir insan. Buffon beni hep destekler sağ olsun" dedi.

Chiellini'den övgüyle bahseden Demiral, "Chiellini 37 yaşında ama idmandaki o öğrenme hissini görmem beni çok etkiliyor. Buffon 42 yaşında hala fitness yapıyor. Oynamadığımda Dybala ve Ronaldo'nun idmanda şöyle yapmalısın demesi benim için çok önemli, büyük tecrübe" dedi.

“RONALDO HER GÜN TÜRKÇE ÖĞRENMEK İSTİYOR”

Cristiano Ronaldo hakkında da açıklama yapan Merih Demiral, "Ronaldo her gün Türkçe öğrenmek istiyor. Dybala ve diğer takım arkadaşlarım da öyle. Onlar da bana İspanyolca öğretiyor. Güzel duygular" ifadelerini kullandı.