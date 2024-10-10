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Haber Merkezi

U16 Milli Takımı, Türk Devletleri U16 Futbol Turnuvası finalinde Özbekistan'ı normal süresi 2-2 eşitlikle biten maçın ardından yapılan penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup etti ve şampiyon oldu.

Turnuvanın üçüncülük maçında misafir ülke olarak turnuvada bulunan Gürcistan, Türkmenistan'ı 4-0 yenerken, beşincilik maçında 0-0 biten karşılaşmanın sonunda yapılan penaltı atışları sonucu Kırgızistan, Azerbaycan'ı 4-2 mağlup etti.

Türkiye, Türk Devletleri U16 Futbol Turnuvası'nı şampiyon olarak tamamlarken, Özbekistan ikinci, Gürcistan üçüncü, Türkmenistan dördüncü, Kırgızistan beşinci ve Azerbaycan altıncı olarak tamamladı.

MERİH DEMİRAL TELEFON HEDİYE ETTİ

Öte yandan milli futbolcu Merih Demiral, bu başarıya imza atan U16 Milli Takımı futbolcularının her birine iPhone marka cep telefonu hediye edeceğini duyurdu.

Bu jest sonrasında genç oyuncular büyük bir coşku yaşarken o anlar kameraya da yansıdı.

KADRODA YER ALAN FUTBOLCULAR

U16 Millî Takımımızın Türk Devletleri U16 Futbol Turnuvası aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyordu:

Kaleciler: Cem Efe Eroğlu (Altınordu), Sadullah Yiğit Kabakuşak (Antalyaspor A.Ş.), Tolga Sancak (Göztepe A.Ş.)

Defans: Hasan Mert Tuncel (Beşiktaş A.Ş.), Yağız Fikri Şen (Fenerbahçe A.Ş.), Bilal Demirağ (Altınordu), Ramazan Özçelik (Antalyaspor A.Ş.), Vatan Karanfil (Antalyaspor A.Ş.), Kerem Biçer (Beşiktaş A.Ş.), Üveys Yasir Satık (Antalyaspor A.Ş.), Emirhan Çolak (Beşiktaş A.Ş.)

Orta Saha: Efe Seçil (Tümosan Konyaspor), Emirhan Ateş (Fenerbahçe A.Ş.), Necati Oğulcan Yançel (Galatasaray A.Ş.), Yunus Eymen Eğri (Beşiktaş A.Ş.), Hasan Yakup İlçin (Antalyaspor A.Ş.), Adnan Efe Fettahoğlu (Fenerbahçe A.Ş.), Mustafa Duru (Altınordu), Kerem Gündüz (Fenerbahçe A.Ş.), Ali Demirbilek (Antalyaspor A.Ş.), Yiğit Metin Yumak (Göztepe A.Ş.), Güven Atalay (RAMS Başakşehir FK), Güneş Nefes Özdemir (Beşiktaş A.Ş.), Baran Yolaçan (Altınordu)

Forvet: Ada Yüzgeç (Galatasaray A.Ş.), Emin Eren Sayar (Fenerbahçe A.Ş.)

Teknik Direktör: Selçuk Erdoğan