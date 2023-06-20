Mert Günok: İnşallah az kaldı yolumuz

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i konuk etti.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçtan Ay-Yıldızlı takımımız 2-0 galip ayrıldı. Millilerin golleri 72. dakikada Umut Nayir ve 80. dakikada Arda Güler'den geldi.

A Milli Takım'da Mert Günok, Galler galibiyeti sonrası açıklama yaptı.

Mert Günok sözlerine şu şekilde başladı:

Zor bir maç olacaktı. Rakibin 10 kişi kalması biraz daha bizim işimize geldi. Böyle maçlar bizim için tehlikeli maçlar. Kazanmak istiyorduk. Bugün hiçbir bahanemiz yoktu. Bütün kardeşlerimin, arkadaşlarımın emeğine sağlık.

Tecrübeli kaleci ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Maçtan önce ne kadar önemli bir maç olduğunu konuştuk. Yolu yarıladık diyebiliriz ama maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Herkesin emeğine sağlık. Strese girecek bir durum yoktu. Oyun bizim hakimiyetimizde. Devre arasında rakibi daha fazla yormamız gerektiğini söyledik. Sonrasında golleri de bulduk. İnşallah az kaldı yolumuz.