Mert Günok: Takım olarak hedefimiz Almanya Mert Günok, EURO 2024 Elemeleri'yle ilgili, "Zorlu bir yolun başlangıcı olacak. Bunu daha önce yaptık yine yapacağımıza inanıyorum. Hedefimiz Almanya." dedi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri ilk iki maçında Ermenistan ve Hırvatistan'la karşılaşacak A Milli Takım'da Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, akşam antrenmanı öncesinde soruları yanıtladı.

"Önemli bir yolun başlangıcındayız"

Yaşadığı sakatlık hakkında konuşan Mert Günok, şunları söyledi:

"Kolay bir sene olmadı geçtiğimiz yıl. Beşiktaş'a transferimden kısa bir süre sonra ağır bir sakatlık yaşadım. Kariyerimde ilk kez böyle ağır bir sakatlık yaşadım. Futbolun içinde bunlar var. Yerden kalkmak önemli olan. Hedeflerim doğrultusunda yeniden buralara geleceğime inanıyordum. Oynamaya başladıktan sonra da Kuntz hoca ile görüşmemiz oldu. Her zaman benim performansımla da ilgilendi. Tekrar buradayız. Önemli bir yolun başlangıcındayız. İnşallah sonu finaller olur."

"Takım olarak hedefimiz Almanya"

Tecrübeli file bekçi açıklamalarına şöyle devam etti:

"Ermenistan ile oynayacağımız maç için farklı görüşler ve konuşmalar olabilir ama biz her zaman saha içinde kalıp, maçımızı oynayıp, galip gelmek istiyoruz. Sonrasında daha zorlu bir Hırvatistan maçı bizi bekliyor. Başlangıçlar her zaman önemlidir. Daha önce burada bulunan birçok oyuncu ile yaptık yine yapacağımıza inanıyorum. Takım olarak hedefimiz Almanya."

"Buradaki birçok oyuncu ile 2020'ye katılmayı başarmıştı"

Takımdaki deneyimli isimlerden biri olduğunu söyleyen 34 yaşındaki isim şöyle konuştu:

"Yurt dışında oynayan çok değerli, kaliteli, üst düzey oyuncular var. Kendimi çok büyük olarak görmüyorum. Ben de onlardan biriyim. Buradaki birçok oyuncu ile 2020'ye katılmayı başarmıştık. Yine bunu yapabilecek güçteyiz. Şimdi daha tecrübeli ve olgun oyuncular da var. Genç arkadaşlarımız da yetenekli ve kaliteli oyuncular. Yolumuzun güzel olacağına inanıyorum."

"Türk kaleciliği önemli mesafe katetti"

Mert Günok, şu değerlendirmede bulundu:

"Son 5-6 senede Türk kaleciliği önemli mesafe katetti. Çok değerli kaleciler var. Hala alttan geliyorlar. Biz de bu rekabetin içindeyiz. Bu rekabet de Türk Milli Takımı'na yarayacaktır. Her kalecinin olmak istediği yer burası, buranın 1 numarası olması. Hepimiz bu doğrultuda çalışıyoruz."

"İnşallah güzel bir şekilde başlayıp bitiririz"

Günok, son olarak şu ifadeleri kullandı: