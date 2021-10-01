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    Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Kupası'nda üçüncü oldu

    Olimpiyat şampiyonu genç milli sporcu Mete Gazoz, katıldığı 2021 Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde bronz madalya kazandı.
    • AA
    • 01.10.2021 - 06:52
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    Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Kupası'nda üçüncü oldu

    ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki Yankton kentinde düzenlenen organizasyona Mete Gazoz, çeyrek finalden başladı.

    Bu turda Virgin Adaları'ndan Nicholas D'amour'u 6-4 yenen 22 yaşındaki milli okçu, son 4 sporcu arasına adını yazdırdı.

    METE'DEN BRONZ MADALYA

    Mete Gazoz, yarı finalde ise ABD'li Jack Williams'a 7-3 mağlup oldu. Üçüncülük maçında Hindistanlı Atanu Das'ı 6-0'lık skorla geçen Mete Gazoz, turnuvayı üçüncü sırada bronz madalyayla tamamladı.

    Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Kupası'nda üçüncü oldu-Video

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