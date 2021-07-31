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    Mete Gazoz Olimpiyat köyünde coşkuyla karşılandı

    Mete Gazoz Olimpiyat köyünde coşkuyla karşılandı

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye okçuluk tarihinde ilk altın madalyayı kazandıran milli okçu Mete Gazoz, Olimpiyat Köyü'nde coşkulu bir şekilde karşılandı.
    • AA
    • 31.07.2021 - 23:12
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    Milli sporcu Mete Gazoz, Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireyselde altın madalya aldı.

    BAŞARISIYLA TARİHE GEÇTİ

    Bu başarı, hem Türkiye olimpiyat tarihindeki ilk okçuluk madalyası hem de Tokyo 2020'deki ilk altın madalya olarak tarihe geçti.

    Mete Gazoz Olimpiyat köyünde coşkuyla karşılandı-Video

    OLİMPİYAT KÖYÜNDE COŞKULU KARŞILAMA

    Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin sosyal medyada paylaştığı görüntülere göre, Türkiye adına tarihi başarıya imza atan 22 yaşındaki milli sporcu, Tokyo'daki Olimpiyat Köyü'nde delegasyon, antrenör ve diğer branşlardan milli sporcular tarafından karşılandı.

    "EN BÜYÜK TÜRKİYE" SLOGANLARI YANKILANDI

    Mete, kendisini tezahüratlarla bekleyen milli sporcuların arasına koşarak girdi. Mete ve diğer milli sporcuların, "Kırmızı-beyaz-en büyük-Türkiye" şeklinde tezahüratları Olimpiyat Köyü'nde yankılandı.

    Milli sporcular, Mete Gazoz'un altın madalyasını bir süre şarkılarla kutladı.

    Mete Gazoz Olimpiyat köyünde coşkuyla karşılandı #1

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