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    Mete Gazoz, Tokyo'da çeyrek finalde

    Mete Gazoz, Tokyo'da çeyrek finalde

    Milli okçu Mete Gazoz, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükseldi.
    • AA
    • 31.07.2021 - 04:57
    • Güncelleme : 31.07.2021 - 06:12
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    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde milli okçu Mete Gazoz, klasik yay bireyselde tur atladı.

    Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti.

    7-1 KAZANDI

    Çeyrek final için mücadele eden milli okçu, son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth ile karşı karşıya geldi.

    Dengeli başlayan müsabakanın ilk seti 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maça ağırlığını koyan ve motivasyonunu üst seviyede tutan Mete, sonraki 3 seti 2-0'lık skorlarla aldı.

    Mete Gazoz, Tokyo'da çeyrek finalde-Video

    ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

    Maçı 7-1 kazanan 22 yaşındaki Mete Gazoz, adını çeyrek finale yazdırdı.

    Mete Gazoz'un çeyrek final müsabakası, TSİ 09.15'te başlayacak.

    Mete Gazoz, Tokyo da çeyrek finalde #1

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    Mete Gazoz, Tokyo da çeyrek finalde #3

    Mete Gazoz, Tokyo da çeyrek finalde #4

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