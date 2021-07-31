Milli okçu Mete Gazoz, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükseldi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde milli okçu Mete Gazoz, klasik yay bireyselde tur atladı.

Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti.

7-1 KAZANDI

Çeyrek final için mücadele eden milli okçu, son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth ile karşı karşıya geldi.

Dengeli başlayan müsabakanın ilk seti 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maça ağırlığını koyan ve motivasyonunu üst seviyede tutan Mete, sonraki 3 seti 2-0'lık skorlarla aldı.

Mete Gazoz, Tokyo'da çeyrek finalde-Video

ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Maçı 7-1 kazanan 22 yaşındaki Mete Gazoz, adını çeyrek finale yazdırdı.

Mete Gazoz'un çeyrek final müsabakası, TSİ 09.15'te başlayacak.