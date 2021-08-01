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    Mete Gazoz: Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olan genç milli okçu Mete Gazoz, kendisine destek olan ve mesaj yollayan herkese teşekkür etti.
    • DHA
    • 01.08.2021 - 03:03
    • Güncelleme : 01.08.2021 - 03:39
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    Mete Gazoz: Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum

    Klasik yay erkekler finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi yenerek altın madalyanın sahibi olan ve okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını da kazandıran Mete Gazoz, kişisel sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

    "DESTEK VEREN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

    Bu gururu yaşattığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan milli sporcu, "Bugün altın madalya aldım, çok mutluyum. Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. Her yerden bana desteklerini ileten, sevgi ve mutluluk mesajları gönderen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hepsini okumam zaman alacak ama hepsini okuyup cevap vermeye çalışacağım. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

    Mete Gazoz: Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum-Video

    Mete Gazoz: Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum #1

    Mete Gazoz: Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum #2

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