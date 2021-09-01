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    Milli atıcı Erhan Coşkuner Tokyo'da finalde

    Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 10 metre havalı tüfek R1 sınıfında milli sporcu Erhan Coşkuner finale yükseldi.
    • AA
    • 01.09.2021 - 05:04
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    Milli atıcı Erhan Coşkuner Tokyo'da finalde

    Asaka Atıcılık Alanı'nda gerçekleştirilen yarışta 47 sporcu ilk 8'e girip final bileti alabilmek için mücadele etti.

    ERHAN COŞKUNER FİNALDE

    Erhan Coşkuner, 632.8 puanlık atışıyla 7. olarak adını finale yazdırdı. Savaş Üstün 632.6 puanla finali az farkla kaçırarak 9'uncu, Çağla Baş ise 630.1 puanla 26. oldu. İki sporcu da bu dereceleriyle final bileti alamadı.

    Erhan Coşkuner'in yer alacağı final müsabakaları TSİ 05.30'da başlayacak.

    Milli atıcı Erhan Coşkuner Tokyo da finalde #1

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