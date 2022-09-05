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    Milli atıcı Muhammet Seyhun Kaya Avrupa üçüncüsü

    Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nın skeet genç erkekler kategorisinde milli sporcu Muhammet Seyhun Kaya, bronz madalya elde etti.
    • 05.09.2022 - 00:22
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    Milli atıcı Muhammet Seyhun Kaya Avrupa üçüncüsü

    Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Larnaka kentindeki organizasyonda skeet kategorisi müsabakaları gerçekleştirildi.

    Muhammet Seyhun Kaya üçüncü oldu

    Yarı final müsabakasında aldığı 26 puanla madalya maçına çıkmaya hak kazanan Muhammet Seyhun Kaya, burada da 24 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

    Aynı kategoride yarışan milli sporculardan Ahmet Baran 22., Ali Can Arabacı ise 48. olarak sıralama müsabakasını tamamladı.

    Milli atıcı Muhammet Seyhun Kaya Avrupa üçüncüsü #1


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