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    Milli atıcı Özgür Varlık'tan Polonya'da birinci

    ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Başkanlık Kupası'nda 25 metre rapid tabanca karışık takım müsabakasında Özgür Varlık altın madalya kazandı.
    • AA
    • 09.11.2021 - 22:52
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    Milli atıcı Özgür Varlık'tan Polonya'da birinci

    Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, "Polonya'da düzenlenen ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Başkanlık Kupası'nda 25 metre rapid tabanca karışık takım müsabakasında Hindistanlı sporcu Manu Bhaker'le birlikte yarışan milli sporcumuz Özgür Varlık, altın madalyanın sahibi oldu." ifadeleri kullanıldı.

    Milli atıcı Özgür Varlık tan Polonya da birinci #1

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