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    Milli atıcı Şimal Yılmaz Avrupa ikincisi

    Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Şimal Yılmaz, 10 metre havalı tabanca genç kadınlar kategorisinde gümüş madalya kazandı.
    • AA
    • 21.03.2022 - 01:30
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    Milli atıcı Şimal Yılmaz Avrupa ikincisi

    Norveç'in Hamar kentinde devam eden organizasyonda Şimal Yılmaz, yarı finalde serisinde ilk sırada yer alarak finale çıktı.

    ŞİMAL YILMAZ AVRUPA İKİNCİSİ

    10 metre havalı tabanca genç kadınlar kategorisinde Macar Miriam Jako altın madalya kazanırken, milli atıcı Şimal Yılmaz gümüş madalya aldı.

    Moldova'dan Anna Dulce ise üçüncülük kürsüsüne çıktı.

    Milli atıcı Şimal Yılmaz Avrupa ikincisi #1


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