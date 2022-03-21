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Milli atıcı Şimal Yılmaz Avrupa ikincisi
Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Şimal Yılmaz, 10 metre havalı tabanca genç kadınlar kategorisinde gümüş madalya kazandı.
- AA
- 21.03.2022 - 01:30
Norveç'in Hamar kentinde devam eden organizasyonda Şimal Yılmaz, yarı finalde serisinde ilk sırada yer alarak finale çıktı.
ŞİMAL YILMAZ AVRUPA İKİNCİSİ
10 metre havalı tabanca genç kadınlar kategorisinde Macar Miriam Jako altın madalya kazanırken, milli atıcı Şimal Yılmaz gümüş madalya aldı.
Moldova'dan Anna Dulce ise üçüncülük kürsüsüne çıktı.