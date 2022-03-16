Petrol
97.82
-2.09%
Euro
16.14
0.30%
Dolar
14.59
-0.77%
Altın
902.21
-0.43%
Borsa
2089
0.45%
Bitcoin
603.911
3.59%
BTXN Coin
39.08
1.03%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Milli atıcılar Avrupa üçüncüsü

    Milli sporcular Taha Yasin Küsmüş, Murat Oğuz ve Cevat Karagöl, Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde üçüncü oldu.
    • AA
    • 16.03.2022 - 23:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Milli atıcılar Avrupa üçüncüsü

    Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Norveç'in Hamar kentinde düzenlenen organizasyonda P1 - Erkekler 10 Metre Havalı Tabanca SH1 kategorisinde Taha Yasin Küsmüş, Murat Oğuz ve Cevat Karagöl'den oluşan milli takım, 1652 puanla bronz madalya kazandı.

    KADINLARDA BİR GÜMÜŞ, BİR BRONZ MADALYA

    Öte yandan milli sporcular Aysel Özgan gümüş, Ayşegül Pehlivanlar bronz madalya kazandı.

    Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hamar kentinde düzenlenen organizasyonda, P2 kadınlar 10 Metre Havalı Tabanca SH1 final atışları Aysel 231.5 puanla ikinci, Ayşegül ise 210.4 puanla üçüncü oldu.

    Milli atıcılar Avrupa üçüncüsü #1

    Milli atıcılar Avrupa üçüncüsü #2


    İlginizi Çekebilir

    Fenerbahçe, milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun sözleşmesini uzattı
    Milli Takımlar

    Fenerbahçe, milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun sözleşmesini uzattı

    Metaverse yatırımı, geleceğinize yatırım demektir!
    MetaEvren

    Metaverse yatırımı, geleceğinize yatırım demektir!

    Dimitris Pelkas, İsmail Kartal'la yükselişe geçti
    Futbol

    Dimitris Pelkas, İsmail Kartal'la yükselişe geçti

    Görüş Bildir