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    Milli atlet Meryem Bekmez, 20 kilometre yürüyüşte Türkiye rekoru kırdı

    Milli atlet Meryem Bekmez, Mersin'de düzenlenen 20 kilometre Yürüyüş Olimpik Deneme Yarışması'nda 1.33.52.90'lık derecesiyle yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.
    • 26.04.2022 - 23:49
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    Milli atlet Meryem Bekmez, 20 kilometre yürüyüşte Türkiye rekoru kırdı

    Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Meryem Bekmez, bu derecesiyle Yeliz Ay tarafından 1999'da İzmir'de kırılan 23 yaş altı ile Semiha Mutlu Özdemir tarafından 2011'de Ankara'da kırılan büyükler Türkiye rekorlarının yeni sahibi oldu.

    23 yaş altı rekorlarını da kırdı

    Meryem, yarışmada ara geçiş zamanı olan 21.54.2 derecesiyle 5 bin metre, 45.49.52 derecesiyle de 10 bin metre 23 yaş altı rekorlarını da kırdı.

    Milli atlet Meryem Bekmez, 20 kilometre yürüyüşte Türkiye rekoru kırdı #1

    Mazlum Demir, 35 yıllık rekoru geçti

    AA'nın haberine göre; 20 yaş altı erkekler kategorisinde yarışan Mazlum Demir, 1987'de Hakan Çalışkan'ın elde ettiği 1.32.02'lik dereceden daha iyi bir zaman olan 1.29.58.06'yla 20 kilometre yürüyüşte en iyi derecenin sahibi oldu.

    20 yaş altı kadınlar kategorisinde Şükran Ayaz, ilk defa yarışılan 20 kilometre yürüyüşte 1.54.24.17'yle en iyi dereceyi elde etti.


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