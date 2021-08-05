Milli atlet Necati Er, Tokyo'da üç adım uzun atlamada altıncı oldu

Milli atlet Necati Er, Tokyo'da üç adım uzun atlamada altıncı oldu

Tokyo Olimpiyatları'nda temsilcimiz Necati Er, üç adım uzun atlamada altıncı oldu.

2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda üç adım uzun atlamada atletimiz Necati Er, son hakkında 17.25 metrelik atlayışıyla altıncı olurken, yıllar sonra Türkiye'ye bir ilki yaşattı.

RUHİ SARIALP'TEN 73 YIL SONRA NECATİ İLE OLİMPİYAT FİNALİ

Londra 1948'de üç adım atlamada bronz madalya kazanan Ruhi Sarıalp'ten 73 yıl sonra bu branşta final gören ilk Türk atlet olan Necati, ilk 3 atlayışta 17.25 metre atlayarak 12 atlet arasında ilk 8'e girmeyi başardı ve finale devam etti.

SON ATLAYIŞLARI İSTEDİĞİ GİBİ OLMADI

Sonraki atlayışlarında istediğini gerçekleştiremeyen 24 yaşındaki milli sporcu, 17.25'lik derecesiyle finali 6. tamamladı.

PORTEKİZLİ PİCHARDO BİRİNCİ OLDU

Bu branşta Portekizli Pedro Pichardo, 17.98'lik derecesiyle altın madalyaya ulaştı. Çinli Yaming Zhu, 17.57 ile gümüş, Burkina Fasolu Hugues Fabrice Zango ise 17.47'lik atlayışıyla bronz madalya aldı.

Zango, bu başarısıyla ülkesine tarihinin ilk olimpiyat madalyasını kazandırmış oldu.