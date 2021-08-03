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    Milli atlet Necati Er, Tokyo'da üç adım uzun atlamada finalde

    Milli atlet Necati Er, Tokyo'da üç adım uzun atlamada finalde

    Tokyo Olimpiyatları'nda üç adım uzun atlamada temsilcimiz Necati Er, finale kalmaya hak kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2021 - 03:48
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 05:01
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    Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde milli sporcu Necati Er, elemelerde B Grubu'nda yarıştı.

    FİNALEN İYİ DERECESİYLE DOĞRUDAN FİNALDE

    Necati, üçüncü atlayışında 17.13 metreye ulaşarak bu sezonki en iyi derecesini yaptı. Serisinin en iyi 2. mesafesini atlayan milli atlet, elemeler için belirlenen 17.05 metreyi geçerek doğrudan finale yükseldi.

    Milli atlet Necati Er, Tokyo'da üç adım uzun atlamada finalde-Video

    Milli atlet Necati Er, Tokyo da üç adım uzun atlamada finalde #1

    5 AĞUSTOS'TA FİNAL

    Final yarışları, 5 Ağustos Perşembe günü TSİ 05.00'te Tokyo Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

    Milli atlet Necati Er, Tokyo da üç adım uzun atlamada finalde #2

    Milli atlet Necati Er, Tokyo da üç adım uzun atlamada finalde #3

    Milli atlet Necati Er, Tokyo da üç adım uzun atlamada finalde #4

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