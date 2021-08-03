Tokyo Olimpiyatları'nda üç adım uzun atlamada temsilcimiz Necati Er, finale kalmaya hak kazandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde milli sporcu Necati Er, elemelerde B Grubu'nda yarıştı.

FİNALEN İYİ DERECESİYLE DOĞRUDAN FİNALDE

Necati, üçüncü atlayışında 17.13 metreye ulaşarak bu sezonki en iyi derecesini yaptı. Serisinin en iyi 2. mesafesini atlayan milli atlet, elemeler için belirlenen 17.05 metreyi geçerek doğrudan finale yükseldi.

Milli atlet Necati Er, Tokyo'da üç adım uzun atlamada finalde-Video

5 AĞUSTOS'TA FİNAL

Final yarışları, 5 Ağustos Perşembe günü TSİ 05.00'te Tokyo Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.