Milli atlet Yasmani Copello, Olimpiyat Oyunları'na kota aldı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Yasmani Copello, erkekler 400 metre engelli kategorisinde yarıştı.
Hem olimpiyat kotası aldı, hem de sezonun en iyi derecesini yaptı
48.66'lık derecesiyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alan Yasmani Copello, ayrıca sezonun en iyisi derecesini koştu.
Bakan Bak'tan tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli atlet Yasmani Copello Escobar'ı tebrik etti.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
Milli sporcularımızdan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota haberleri gelmeye devam ediyor. Budapeşte'de düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda mücadele eden milli atletimiz Yasmani Copello Escobar, 400 metre engelli yarışındaki 48.66'lik derecesiyle Paris 2024 vizesi alarak, 4. kez olimpiyatlarda mücadele etme hakkı kazanmış oldu. Milli atletimize gösterdiği çabasından dolayı teşekkür ediyor, kendisine Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum.