Milli atlet Yasmani Copello, Olimpiyat Oyunları'na kota aldı Milli atlet Yasmani Copello, Macaristan'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yaptığı dereceyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota almayı başardı.

AA & Ensonhaber

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Yasmani Copello, erkekler 400 metre engelli kategorisinde yarıştı.

Hem olimpiyat kotası aldı, hem de sezonun en iyi derecesini yaptı

48.66'lık derecesiyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alan Yasmani Copello, ayrıca sezonun en iyisi derecesini koştu.

Bakan Bak'tan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli atlet Yasmani Copello Escobar'ı tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: