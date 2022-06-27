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Milli badmintonculardan Akdeniz Oyunları'nda altın madalya
Milli badmintoncular Nazlıcan İnci ile Bengisu Erçetin, çift kadınlarda şampiyon oldu.
- 27.06.2022 - 23:32
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli badmintoncular Nazlıcan İnci ile Bengisu Erçetin, çift kadınlarda altın madalya elde etti.
İtalyan rakipkerini yenerek şampiyon oldular
AA'nın haberine göre; Oran kentinde yapılan organizasyonda milliler, finalde İtalya'dan Katharina Fink-Yasmine Hamza ikilisiyle karşılaştı.
Müsabakayı 21-15 ve 21-18'lik setlerle 2-0 kazanan Nazlıcan-Bengisu çifti, altın madalyanın sahibi oldu.