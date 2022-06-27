Petrol
111.49
2.19%
Euro
17.5206
-1.72%
Dolar
16.5386
-2.05%
Altın
969.58
-2.27%
Borsa
2529
-0.97%
Bitcoin
348.255
-0.97%
BTXN Coin
7.12
-0.14%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Milli badmintonculardan Akdeniz Oyunları'nda altın madalya

    Milli badmintoncular Nazlıcan İnci ile Bengisu Erçetin, çift kadınlarda şampiyon oldu.
    • 27.06.2022 - 23:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Milli badmintonculardan Akdeniz Oyunları'nda altın madalya

    Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli badmintoncular Nazlıcan İnci ile Bengisu Erçetin, çift kadınlarda altın madalya elde etti.

    İtalyan rakipkerini yenerek şampiyon oldular

    AA'nın haberine göre; Oran kentinde yapılan organizasyonda milliler, finalde İtalya'dan Katharina Fink-Yasmine Hamza ikilisiyle karşılaştı.

    Müsabakayı 21-15 ve 21-18'lik setlerle 2-0 kazanan Nazlıcan-Bengisu çifti, altın madalyanın sahibi oldu.

    Milli badmintonculardan Akdeniz Oyunları nda altın madalya #1


    İlginizi Çekebilir

    İnsan vücudu için en tehlikeli 7 parazit
    Sağlık

    İnsan vücudu için en tehlikeli 7 parazit

    Kırşehir'de dikiş ipiyle kene operasyonu
    İç Haber

    Kırşehir'de dikiş ipiyle kene operasyonu

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir