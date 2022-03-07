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    Milli bilardocu Eylül Kibaroğlu Slovenya'da Avrupa şampiyonu

    Milli bilardocu Eylül Kibaroğlu Slovenya'da Avrupa şampiyonu

    Milli sporcu Eylül Kibaroğlu, Slovenya'da düzenlenen Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası 10 top müsabakalarında şampiyonluğa ulaştı.
    • AA
    • 07.03.2022 - 22:55
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    Bilardoda Semih Saygıner'in gösterdiği başarının bir benzerini de kadınlarda Eylül Kibaroğlu ülkesine kazandırmaya devam ediyor.

    EYLÜL KİBAROĞLU, 3. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU

    Slovenya'nın Lasko kentinde düzenlenen organizasyonda Eylül Kibaroğlu, Alman rakibi Ina Kaplan'ı 6-3 yenerek üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

    HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

    2021 sezonunu altın, gümüş ve bronz olmak üzere 3 madalya ile tamamlayan Eylül Kibaroğlu, 2022'deki hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu, bu hedefe ulaşmak için var gücüyle çalışmaya devam ettiğini belirtti.

    Milli bilardocu Eylül Kibaroğlu Slovenya da Avrupa şampiyonu #1

    Milli bilardocu Eylül Kibaroğlu Slovenya da Avrupa şampiyonu #2


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