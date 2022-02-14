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    Milli boksör Şennur Demir'den Macaristan'da altın madalya

    Milli sporcu Şennur Demir, Macaristan'da düzenlenen 66. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda altın madalya kazandı.
    • AA
    • 14.02.2022 - 23:32
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    Milli boksör Şennur Demir'den Macaristan'da altın madalya

    Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olduktan sonra Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında yüksek lisans programını bitiren Şennur Demir, Macaristan'ın Debrecen kentinde yapılan 66. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda ringe çıktı.

    MACAR RAKİBİNİ 2. RAUNTTA NAKAVT ETTİ

    Tüm rakiplerini geçerek finalde +81 kiloda Macar rakibi Hoffmann Reka ile karşılaşan Demir, ikinci rauntta nakavt ile birincilik kürsüsüne çıktı. Demir'e törenle altın madalyası verildi.

    Aldığı başarılardan dolayı Demir'i tebrik eden Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, mezun öğrencilerinin uluslararası başarılarla da kendilerini gururlandırmaya devam ettiğini belirtti.

    Milli boksör Şennur Demir den Macaristan da altın madalya #1

    Milli boksör Şennur Demir den Macaristan da altın madalya #2


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