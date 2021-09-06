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    Milli cimnastikçi Sercan Demir'den Slovenya'da altın madalya

    Milli cimnastikçi Sercan Demir, Slovenya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya elde etti.
    • AA
    • 06.09.2021 - 01:03
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    Milli cimnastikçi Sercan Demir'den Slovenya'da altın madalya

    Genç sporcularımızın breysel kategorilerde uluslararası başarıları devam ediyor.

    SERCAN DEMİR'DEN ALTIN MADALYA

    Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovenya'nın Koper kentinde gerçekleştirilen organizasyonun paralel bar aleti finalinde yarışan Sercan Demir, 14.500 puanla birinci oldu.

    Milli cimnastikçi Sercan Demir den Slovenya da altın madalya #1

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