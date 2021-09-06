Milli cimnastikçi Sercan Demir'den Slovenya'da altın madalya

Milli cimnastikçi Sercan Demir, Slovenya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya elde etti.

Genç sporcularımızın breysel kategorilerde uluslararası başarıları devam ediyor.

SERCAN DEMİR'DEN ALTIN MADALYA

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovenya'nın Koper kentinde gerçekleştirilen organizasyonun paralel bar aleti finalinde yarışan Sercan Demir, 14.500 puanla birinci oldu.