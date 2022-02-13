Milli cimnastikçiler Karakaş ve Karakuş'tan Dünya Kupası'nda altın madalya

Milli cimnastikçiler Karakaş ve Karakuş'tan Dünya Kupası'nda altın madalya

Milli cimnastikçiler Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda bugün kadınlar senkronize finallerinde milli sporcular Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş yarıştı.

ALTIN MADALYA KAZANDILAR

Ay-yıldızlı cimnastikçiler Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş, kadınlar senkronize finalinde 44.140 puanla birinci olarak altın madalya kazandı.