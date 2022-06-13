Petrol
120.14
-1.53%
Euro
18.1152
0.58%
Dolar
17.2222
0.65%
Altın
1.033
0.32%
Borsa
2543
0.00%
Bitcoin
449.503
-5.73%
BTXN Coin
8.28
-9.40%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C

    Milli cimnastikçilerden Hırvatistan'da 6 madalya

    Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda erkeklerde Adem Asil, halka aletinde altın madalya alırken, sporcularımız turnuvada toplam 6 madalya kazandı.
    • 13.06.2022 - 07:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Milli cimnastikçilerden Hırvatistan'da 6 madalya

    Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, finalde 14.900 puan alan Adem birinci olarak altın madalya elde etti.

    Adem Asil, günün diğer finalinde atlama masasında da 14.483 puanla üçüncü oldu ve bronz madalyayı boynuna taktı. Adem, barfiks finalinde ise 5. sırada yer aldı.

    Adem Asil'den 3 madalya

    AA'nın haberine göre; Hırvatistan'da dün yerde de gümüş madalya alan Adem, böylece organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 3 madalyayla tamamladı.

    Milli cimnastikçilerden Hırvatistan da 6 madalya #1

    Göksu Üçtaş Şanlı'dan bronz madalya

    Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, bronz madalya kazandı.

    Kadınlar yer finalinde Göksu, 12.800 puanla 3. sırayı alarak ve bronz madalyanın sahibi oldu.

    Milli cimnastikçilerden Hırvatistan da 6 madalya #2

    Sporcularımız 6 madalya kazandı

    Günün diğer final müsabakalarında erkeklerde Ahmet Önder barfikste, İbrahim Çolak ise halka aletinde dördüncü olurken, kadınlarda Bilge Tarhan denge aletinde yedinci sırayı aldı.

    Milli cimnastikçiler organizasyonu ikişer altın, gümüş ve bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla bitirdi.

    Milli cimnastikçilerden Hırvatistan da 6 madalya #3

    Milli cimnastikçilerden Hırvatistan da 6 madalya #4

    Milli cimnastikçilerden Hırvatistan da 6 madalya #5


    İlginizi Çekebilir

    Bali Sanat Festivali başladı
    Dünya

    Bali Sanat Festivali başladı

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    AFAD'dan 'Hayati Uyarı Bildirimi'
    Gündem

    AFAD'dan 'Hayati Uyarı Bildirimi'

    Görüş Bildir