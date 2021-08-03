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    Milli ciritçimiz Eda Tuğsuz, Tokyo'da finale yükseldi

    Milli ciritçimiz Eda Tuğsuz, Tokyo'da finale yükseldi

    Tokyo Olimpiyatları'nda yarışan milli sporcumuz Eda Tuğsuz, cirit atmada adını finale yazdırdı.
    • AA
    • 03.08.2021 - 05:54
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 06:26
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    Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde milli sporcu Eda Tuğsuz, cirit atma elemelerinde B Grubu'nda yarıştı.

    SEZONUN EN İYİ ATIŞIYLA FİNALDE

    İlk hakkı geçersiz olan 24 yaşındaki milli atlet, ikinci atışında 62.31 metreyle kendi adına sezonun en iyi derecesini gerçekleştirdi.

    Doğrudan final için gerekli olan 63 metreye ulaşamayan Eda, buna rağmen grubunda 3'üncülüğü alırken genel sıralamada da en iyi atışı yapan 5. sporcu oldu. Eda Tuğsuz, bu derecesiyle finalde yarışacak 12 atletten biri olmaya hak kazandı.

    Milli sporcu, cirit atma finalinde 6 Ağustos Cuma günü TSİ 14.50'de yarışacak.

    Milli ciritçimiz Eda Tuğsuz, Tokyo da finale yükseldi #1

    Milli ciritçimiz Eda Tuğsuz, Tokyo da finale yükseldi #2

    Milli ciritçimiz Eda Tuğsuz, Tokyo da finale yükseldi #3

    Milli ciritçimiz Eda Tuğsuz, Tokyo da finale yükseldi #4

    Milli ciritçimiz Eda Tuğsuz, Tokyo da finale yükseldi #5

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