Milli güreşçi Ali Cengiz, Dünya Şampiyonu Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 87 kilo finalinde Ali Cengiz, Macar rakibi David Losonczi'yi mağlup ederek altın madalya kazandı.

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Avrupa 2'ncisi ve Dünya 3'üncüsü olan milli güreşçi Ali Cengiz, Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 87 kilo finalinde kendisi gibi geçen yıl Belgrad'da dünya 3.'sü olan Macar rakibi David Losonczi ile karşılaştı.

Sıkı mücadelenin yaşandığı karşılaşmada Ali Cengiz, rakibine 8-7 üstünlük sağlayarak Dünya Şampiyonası'nda ilk altın madalyasına uzandı.

Ali Cengiz'in finale giden yoldaki maçları

İlk turda Finlandiyalı Toni Heikki Metsomaeki'yi (7-3), 2. turda ise Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Ukraynalı Zhan Belenyuk'u 3-1 yenen Ali Cengiz çeyrek finale adını yazdırmıştı.

Bu turda ise dünya 2.'si Özbek Jalgasbay Berdimuratov'u da 3-3'ten son puan avantajıyla yendi. Yarı finalde Kazakistanlı Nursultan Tursynov'u da durum 4-3 iken kontra oyunla rakibini tuşla yenerek altın madalya için finale yükseldi.

Ali Cengiz'in milli kariyeri

Ali Cengiz, Brezilya'da yapılan 2015 Dünya Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Fransa'nın Macon kentinde düzenlenen 2016 Dünya Gençler Şampiyonasında 84 kiloda mücadele veren Ali Cengiz gümüş madalyada kazandı.

Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen 2019 U23 Avrupa güreş şampiyonasında Ali Cengiz bronz madalya kazandı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de devam eden 4. İslam Dayanışma Oyunları’nda 85 kiloda Azerbaycanlı İslam Abbasov'a yenilerek gümüş madalya kazandı.

Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 87 kilo üçüncülük müsabakasında Fransız rakibi Johnny Bur'u 4-0 yenerek bronz madalya kazandı.

Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen 2022 Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler grekoromen stil 87 kilo üçüncülük müsabakasında İranlı rakibi Nasser Alizadeh'ı 7-1 yenerek bronz madalya kazandı. İlk turda Hint Sunil Kumar ile 1-1 berabere kaldı ve son puan avantajıyla ikinci tura yükseldi. İkinci turda Ukraynalı Andrii Antoniuk'i 3-1; çeyrek finalde İsviçreli Damian von Euw'u 8-3 yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde Danimarka adına yarışan Çeçen asıllı Turpal Bisultanov'a kayberederek bronz madalya maçına çıkmıştı.

Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler grekoromen stil 87 kilo final maçında Macar István Takács'a 5-2 kaybederek gümüş madalya kazandı. İkinci turda Hollandalı rakibi Marcel Sterkenburg'un müsabakadan çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Azerbaycanlı İslam Abbasov ile 1-1 berabere kaldı ve son puan avantajjıyla yarı finale çıktı. Yarı finalde Gürcü Laşa Gobadze'yi 3-1 yenerek finale çıkmıştı.