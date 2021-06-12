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    Milli güreşçi Buse Tosun'dan Polonya'da gümüş madalya

    Milli güreşçi Buse Tosun Uluslararası Zilkowski Pytlasinski Poland Open Güreş Turnuvası'nda gümüş madalya kazandı.
    • AA
    • 12.06.2021 - 03:30
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    Milli güreşçi Buse Tosun'dan Polonya'da gümüş madalya

    Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Uluslararası Zilkowski Pytlasinski Poland Open Güreş Turnuvası'nda, kadınlar 72 kiloda yarışan milli güreşçi Buse Tosun, Rus rakibi Zakharchenko'yu 4-0, Kazak rakibi Zhamila Bakbergenova'yı 5-1 mağlup etti.

    BUSE'DEN GÜMÜŞ MADALYA

    Finalde Ukraynalı Alla Belinska ile karşılaşan Buse, rakibine 5-4 yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

    Öte yandan 59 kiloda yarışan Elif Yanık, üçüncülük maçında Kazak rakibi Diana'ya mağlup oldu ve şampiyonada 4'üncü oldu. 55 kiloda yarışan Esra Pul ise turnuvayı 5'inci sırada bitirdi.

    Organizasyon, 13 Haziran'da sona erecek.

    Milli güreşçi Buse Tosun dan Polonya da gümüş madalya #1

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