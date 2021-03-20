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    Milli güreşçi Evin Demirhan, Tokyo Olimpiyatları'na gidiyor

    Macaristan'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde milli güreşçi Evin Demirhan, finale yükselerek olimpiyatlara katılma hakkı elde etti.
    • AA
    • 20.03.2021 - 03:54
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    Milli güreşçi Evin Demirhan, Tokyo Olimpiyatları'na gidiyor

    Türk güreşinde kadınlar kategorisinde son birkaç yıldır yükselen başarı grafiği devam ediyor. Evin Demirhan, Tokyo Olimpiyatları'na kota alan ilk kadın güreşçi oldu.

    YARI FİNALDE FRANSIZ RAKİBİNİ YENDİ

    Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Budapeşte'deki organizasyonda kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan, yarı finalde Fransız Julie Sabatie'yi 5-1 mağlup ederek finale yükseldi. Milli güreşçi böylece Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı.

    FİNALDE RAKİBİ AVRUPA ŞAMPİYONU SELİSHKA

    Evin Demirhan, finalde Avrupa şampiyonu Bulgar Miglena Selishka ile karşılaşacak.

    Milli güreşçi Evin Demirhan, Tokyo Olimpiyatları na gidiyor #1

    ELİF JALE VE BEDİHA, 3.LÜK İÇİN MÜCADELE EDECEK

    Yarı finalde mücadele eden diğer kadın milli güreşçilerden 62 kiloda Elif Jale Yeşilırmak, 4 Avrupa şampiyonluğu bulunan Letonyalı Anastasia Gregorjeva ile karşılaştı.

    Elif Jale Yeşilırmak'ın 3-0 öne geçtiği müsabaka 4-4 sona ererken, Letonyalı güreşçi puan avantajıyla finale yükseldi. Milli sporcu, üçüncülük için repesajdan gelecek rakibiyle karşılaşacak.

    Milli güreşçi Evin Demirhan, Tokyo Olimpiyatları na gidiyor #2

    57 kiloda Bediha Gün ise yarı finalde Avrupa ikincisi Bulgar Evelina Nikolava'ya 4-2 yenildi. Milli güreşçi, üçüncülük için mücadele edecek.

    Milli güreşçi Evin Demirhan, Tokyo Olimpiyatları na gidiyor #3

    GÜREŞTE KOTA SAYISI 7'YE ÇIKTI

    Güreşte Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli sporcu sayısı 7'ye yükseldi.

    Son olarak kadınlarda Evin Demirhan'ın kota aldığı güreşte, daha önce erkekler serbest stilde Süleyman Atlı, Taha Akgül, Osman Göçen ve Süleyman Karadeniz, grekoromende ise Cenk İldem ve Rıza Kayaalp, Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkını kazanmıştı.

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