Milli güreşçi İbrahim Çiftçi, Olimpiyat kotasına hak kazandı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 97 kiloda Milli sporcumuz İbrahim Çiftçi, Rus rakibi Abdulrashid Sadulaev sakatlığı nedeniyle beşincilik maçına çıkamayınca, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

AA & Ensonhaber

97 kilo serbestte dünya üçüncüsü olarak olimpiyatlara kota alan İbrahim Çiftçi, ilk turda Togolu Utah Mann'ı (10-0) teknik üstünlükle yendi.

2'nci turda ise Azerbaycanlı Mohamedhan Magomedov'a 4-0 yenildi.Azerbaycanlı güreşçi finale yükseldiğinden İbrahim Çiftçi repesaja çıktı.

İlk maçında Sırp rakibi Starhinja Despic'i 10-0 teknik üstünlükle, ikinci maçında ise Alman rakibi Eric Thiele'yi (3-1) yendi ve bronz madalya için güreşme hakkı elde etti.

Çiftçi, bronz madalya için Avrupa şampiyonu Gürcü Givi Matcharasvili ile karşılaştı. Maçın ilk dakikalarında İbrahim Çiftçi, 2-0 yenik duruma düşse de rakbini bastırarak yerde skoru 2-2 yaptı. Ancak İbrahim, minder dışına basınca 1 puan verdi ve 3-2 yenik duruma düştü. Tecrübeli rakibi karşısında direnemedi ve devreye 6-3 yenik girdi. İkinci yarıda milli güreşçi oyun anlamında dengeyi kursada son 1 dakikaya 6-2 yenik girdi. Maçın son saniyelerinde Çiftçi, skoru değiştirecek bir hamle yapamadı ve maçı 6-2 kaybetti.

Rus sporcu Abdulrashid Sadulaev sakatlığı nedeniyle beşincilik maçına çıkamayınca İbrahim Çiftçi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Bakan Osman Aşkın Bak, Milli güreşçiyi kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota alan milli güreşçi İbrahim Çiftçi için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

Sırbistan’nın başkenti Belgrad’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 97kg'da mindere çıkan İbrahim Çiftçi, ilk beş sporcu arasına girerek Paris2024 Olimpiyat Oyunları’na kota hakkı elde etti. İbrahim Çiftçi kardeşimi yürekten kutluyor, Dünya Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkacak tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum.

Serbest güreşçiler 1 bronz, 2 olimpiyat kotası aldı

Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Güreş Şampiyonası'nı bronz madalya ve iki olimpiyat kotası ile tamamladı. 125 kiloda Taha Akgül bronz madalya kazanarak, 97 kiloda İbrahim Çiftçi ise dünya 5'incisi olarak 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ettiler. 92 kiloda mücadele eden Feyzullah Aktürk, bronz madalya kazandı ancak kilosunda olimpiyat kotası olmadığı için olimpiyatlara gidemeyecek