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Milli güreşçi Kerem Kamal, Tokyo Olimpiyatları'na gidiyor
Milli güreşçi Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.
- AA
- 20.03.2021 - 22:38
- Güncelleme : 20.03.2021 - 23:00
Macaristan'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kilo yarı finalinde Macar rakibi Erik Torbayı 5-4 yenerek adını finale yazdırdı.
FİNALDE RAKİBİ ALMAN KİNSİNGER
Finale kalarak olimpiyat kotası alan milli sporcu, altın madalya karşılaşmasında Alman Etienne Kinsinger'la karşılaşacak.