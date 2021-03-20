Euro
8.5903
-1.69%
Dolar
7.2131
-1.5%
Altın
404.83
-0.96%
Borsa
1.529
-1.41%
Bitcoin
428.968
0.60%
EXEN Coin
13.88
-2.18%
6ºC
İstanbul
Yağmur 6 C

    Milli güreşçi Kerem Kamal, Tokyo Olimpiyatları'na gidiyor

    Milli güreşçi Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.
    • AA
    • 20.03.2021 - 22:38
    • Güncelleme : 20.03.2021 - 23:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Milli güreşçi Kerem Kamal, Tokyo Olimpiyatları'na gidiyor

    Macaristan'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kilo yarı finalinde Macar rakibi Erik Torbayı 5-4 yenerek adını finale yazdırdı.

    FİNALDE RAKİBİ ALMAN KİNSİNGER

    Finale kalarak olimpiyat kotası alan milli sporcu, altın madalya karşılaşmasında Alman Etienne Kinsinger'la karşılaşacak.

    Milli güreşçi Kerem Kamal, Tokyo Olimpiyatları na gidiyor #1

    Milli güreşçi Kerem Kamal, Tokyo Olimpiyatları na gidiyor #2

    Milli güreşçi Kerem Kamal, Tokyo Olimpiyatları na gidiyor #3

    Milli güreşçi Kerem Kamal, Tokyo Olimpiyatları na gidiyor #4

    Milli güreşçi Kerem Kamal, Tokyo Olimpiyatları na gidiyor #5

    Milli güreşçi Kerem Kamal, Tokyo Olimpiyatları na gidiyor #6

    Milli güreşçi Kerem Kamal, Tokyo Olimpiyatları na gidiyor #7

    Milli güreşçi Kerem Kamal, Tokyo Olimpiyatları na gidiyor #8

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir