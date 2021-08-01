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- Milli güreşçi Kerem Kamal Tokyo'da ilk maçını kaybetti
Milli güreşçi Kerem Kamal Tokyo'da ilk maçını kaybetti
Tokyo Olimpiyatları'nda Grekoro-Romen stilte güreşçimiz Kerem Kamal, Moldovalı rakibine yenilerek elendi.
- Haber Merkezi
- 01.08.2021 - 05:53
2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda ata sporumuz güreşte güzel bir başlangıç yaptık.
Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar'ın başarısının ardından Kerem Kamal elendi.
KEREM KAMAL SAYI TUŞUYLE YENİLDİ
Greko-Romen stil 60 kilo mücadelesinde 21 yaşındaki güreşçimiz Kerem Kamal, Moldovalı rakibi Victor Ciabanu'ya 8-0 sayı tuşuyla yenilerek elendi.
Kerem, Moldovalı rakibinin sonraki maçlarına göre repeseaj mücadelesi verecek.