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    Milli güreşçi Kerem Kamal Tokyo'da ilk maçını kaybetti

    Tokyo Olimpiyatları'nda Grekoro-Romen stilte güreşçimiz Kerem Kamal, Moldovalı rakibine yenilerek elendi.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2021 - 05:53
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    Milli güreşçi Kerem Kamal Tokyo'da ilk maçını kaybetti

    2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda ata sporumuz güreşte güzel bir başlangıç yaptık.

    Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar'ın başarısının ardından Kerem Kamal elendi.

    KEREM KAMAL SAYI TUŞUYLE YENİLDİ

    Greko-Romen stil 60 kilo mücadelesinde 21 yaşındaki güreşçimiz Kerem Kamal, Moldovalı rakibi Victor Ciabanu'ya 8-0 sayı tuşuyla yenilerek elendi.

    Kerem, Moldovalı rakibinin sonraki maçlarına göre repeseaj mücadelesi verecek.

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