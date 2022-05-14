Petrol
111.22
3.51%
Euro
16.11
0.67%
Dolar
15.48
0.61%
Altın
921.76
-0.13%
Borsa
2419
1.18%
Bitcoin
471.085
2.53%
BTXN Coin
16.27
29.33%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Açık 14 C

    Milli güreşçi Ömer Saner'den İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya

    Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) milli güreşçi Ömer Saner, altın madalyanın sahibi oldu.
    • 14.05.2022 - 02:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Milli güreşçi Ömer Saner'den İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya

    Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, serbest stil 92 kiloda mücadele eden Ömer Saner, kürsünün en üst basamağına çıktı.

    Finalde rakibini mağlup eden milli güreşçi, Brezilya'da Türkiye'ye beşinci altın madalyayı kazandırdı.

    Bakan Kasapoğlu tebrik etti

    AA'nın haberine göre; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya alan Ömer Saner için tebrik mesajı yayımladı.

    Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "24. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 92 kiloda şampiyon olan ve ülkemize oyunlardaki 5'inci altın madalyayı kazandıran güreşçimiz Ömer Saner'i kutluyorum." ifadelerini kullandı.

    Milli güreşçi Ömer Saner den İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları nda altın madalya #1


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 200 kilo esrar yakalandı
    3. Sayfa

    Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 200 kilo esrar yakalandı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile buluştu
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile buluştu

    Görüş Bildir