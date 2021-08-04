Milli güreşçi Osman Göçen Tokyo'da çeyrek finalde

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde milli güreşçi Osman Göçen, Japon rakibini yenerek çeyrek finale çıktı.

Osman Göçen, Makuhari Messe'de yapılan erkekler serbest stil 86 kilo son 16 turunda Japon Sohsuke Takatani ile karşılaştı.

Rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 geride geçen milli sporcu ikinci yarıdaki atağıyla 2-2 beraberliği sağladı. Milli sporcu, iki puanlık oyun yaptığı için rakibine üstünlük kurdu ve çeyrek finale adını yazdırdı.

SÜLEYMAN ATLI FİNAL ŞANSINI YİTİRDİ

Süleyman Atlı, son 16 turunda İranlı Reza Atrinagharchi'ye yenildi.

Makuhari Messe'de erkekler serbest stil 57 kilo mücadelesinde yapılan müsabakada rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Süleyman Atlı, ikinci yarıda verdiği sayılarla farkın 3'e çıkmasına engel olamadı.



Bitime bir dakika 21 saniye kala iki sayı birden alan milli güreşçi, agresif oyun sergileyerek sayı aradı. Süleyman Atlı, savunmada kalan rakibine 3-2 mağlup oldu.



Süleyman Atlı, İranlı güreşçinin finale yükselmesi durumunda repesaj maçına çıkacak.