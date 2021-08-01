Milli güreşçi Rıza Kayaalp Tokyo'da yarı finalde

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Tokyo Olimpiyatları'nda Alman rakibi Eduard Popp'u yenerek yarı finale yükseldi.

2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda Greko-Romen güreş stilde 130 kilo mücadelesinde şampiyon güreşçimiz Rıza Kayaalp, Alman rakibi Eduard Popp'u 6-2 yenerek yarı finale çıktı.

RIZA YİNE ZORLANMADI

Rıza Kayaalp, Makuhari Messe'deki erkekler grekoromen stil 130 kilo mücadelesinde Alman Eduard Popp ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Rıza 5-0 öne geçti. Milli güreşçi hücumda olduğu anda rakibine 2 sayı vermesine rağmen karşılaşmayı 6-2 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

Türk güreşçilerinin müsabakalarını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da izledi.

EZELİ RAKİBİ KÜBALI İLE KARŞILAŞACAK

RIza Kayaalp, yarı finalde ezeli rakibi Kübalı Mijain Lopez ile mücadele edecek.