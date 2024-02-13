Milli güreşçi Selçuk Can Avrupa Şampiyonası'nda finalde Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda güreşçimiz Selçuk Can, yarı finalde bireysel sporcu Narek Oganian'ı 6-0 mağlup ederek finale çıktı.

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ensonhaber.com

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Büyükler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası tüm heyecanıyla devam ediyor.

Rıza Kayaalp'ten tarihi bir zafer beklediğimiz turnuvada güzel bir haber daha geldi.



Selçuk Can finale yükseldi

72 kilogramda mücadele eden Selçuk Can, yarı finalde bireysel sporcu Narek Oganian'ı 6-0 yenerek finale yükseldi.

60 kiloda Kerem Kamal, 67 kiloda Murat Fırat ve 97 kiloda Beytullah Kayışdağı madalya mücadelesi verecek.