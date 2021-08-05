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    Milli güreşçi Taha Akgül Tokyo'da final şansını kaybetti

    Tokyo Olimpiyatları'nda serbest stil 125 kiloda güreşçimiz Taha Akgül, çeyrek finalde ABD'li rakibi Gable Steveson'a yenildi.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2021 - 06:54
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 07:02
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    Milli güreşçi Taha Akgül Tokyo'da final şansını kaybetti

    2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda güreşçimiz Taha Akgül, ABD'li rakibi Gable Steveson'a 8-0 yenilerek final şansını kaybetti.

    Taha Akgül, Gable Steveson'ın finale çıkması halinde repesaj maçı yapacak.

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