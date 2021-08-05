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- Milli güreşçi Taha Akgül Tokyo'da final şansını kaybetti
Milli güreşçi Taha Akgül Tokyo'da final şansını kaybetti
Tokyo Olimpiyatları'nda serbest stil 125 kiloda güreşçimiz Taha Akgül, çeyrek finalde ABD'li rakibi Gable Steveson'a yenildi.
- Haber Merkezi
- 05.08.2021 - 06:54
- Güncelleme : 05.08.2021 - 07:02
2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda güreşçimiz Taha Akgül, ABD'li rakibi Gable Steveson'a 8-0 yenilerek final şansını kaybetti.
Taha Akgül, Gable Steveson'ın finale çıkması halinde repesaj maçı yapacak.